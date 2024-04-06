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04.04.2024 22:11 289

Чжилей назвав дату реваншу з Паркером

Сьогодні 14:13 93 0
Чжилей назвав дату реваншу з Паркером
#Джозеф Паркер, #Чжан Чжилей

Джерело - CGTN.

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (26-2-1, 21 КО) планує провести реванш проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 КО). Поєдинок може відбутися наприкінці року.

Про це розповів боксер у коментарі CGTN.

"Перед боєм ми прописали пункт про реванш. Як тимчасовому чемпіону Всесвітньої боксерської організації в надважкій вазі мені був гарантований реванш у разі моєї поразки. Якби я переміг, то реваншу не було б.

Реванш відбудеться наприкінці цього року. Ми старанно працюємо над тим, щоб влаштувати цей поєдинок у Китаї.

Є певні складнощі у процесі організації, але ми працюємо завзято. Якщо топовий титульний поєдинок відбудеться в Китаї, це стане джерелом натхнення для китайських боксерів і фанатів боксу", – сказав Чжилей.

Нагадаємо, Чжан 8 березня зазнав поразки від Паркера. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO. 

Раніше повідомлялося, що Чжилей та Вайлдер близькі до завершення угоди про бій.

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