Чжилей назвав дату реваншу з Паркером

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (26-2-1, 21 КО) планує провести реванш проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 КО). Поєдинок може відбутися наприкінці року.

Про це розповів боксер у коментарі CGTN.

"Перед боєм ми прописали пункт про реванш. Як тимчасовому чемпіону Всесвітньої боксерської організації в надважкій вазі мені був гарантований реванш у разі моєї поразки. Якби я переміг, то реваншу не було б.

Реванш відбудеться наприкінці цього року. Ми старанно працюємо над тим, щоб влаштувати цей поєдинок у Китаї.

Є певні складнощі у процесі організації, але ми працюємо завзято. Якщо топовий титульний поєдинок відбудеться в Китаї, це стане джерелом натхнення для китайських боксерів і фанатів боксу", – сказав Чжилей.