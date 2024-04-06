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04.04.2024 22:11 283

Богачук: Я хочу битися в Україні

Сьогодні 12:50 66 0
Богачук: Я хочу битися в Україні
#Сергій Богачук

Джерело - boxingscene.com.

Новий тимчасовий чемпіон WBC Сергій Богачук (24-1, 23 КО) хоче один зі своїх боїв провести в Україні.

Про це боксер заявив у коментарі 

"Мені потрібно битися з найкращими боксерами. Мені потрібні титули – усі титули.

Я не відчуваю себе чемпіоном. Я не знаю, чому. Можливо, я відчую себе чемпіоном пізніше. Можливо, відчую себе чемпіоном, коли у мене буде чотири титули.

Я хочу битися в Україні. Зараз це неможливо через війну. Я хочу показати своїм українським друзям свій бокс", – сказав Богачук.

Нагадаємо, Сергій упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) та здобув титул тимчасового чемпіона світу у напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC. Він став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул.

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