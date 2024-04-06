Богачук: Я хочу битися в Україні

Новий тимчасовий чемпіон WBC Сергій Богачук (24-1, 23 КО) хоче один зі своїх боїв провести в Україні.

Про це боксер заявив у коментарі

"Мені потрібно битися з найкращими боксерами. Мені потрібні титули – усі титули.

Я не відчуваю себе чемпіоном. Я не знаю, чому. Можливо, я відчую себе чемпіоном пізніше. Можливо, відчую себе чемпіоном, коли у мене буде чотири титули.

Я хочу битися в Україні. Зараз це неможливо через війну. Я хочу показати своїм українським друзям свій бокс", – сказав Богачук.