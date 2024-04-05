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Гарсія - про бій з Хейні: Це буде не складно

Сьогодні 12:49 131 0
Гарсія - про бій з Хейні: Це буде не складно
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Раян Гарсія (24-1, 20 KO) впевнений у легкій перемозі над чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15  КО).

Про це Гарсія розповів у інтерв'ю порталу DAZN.

"Бій з Хейні буде не складним. Я боксую все своє життя, немає нічого такого, чого б я не бачив раніше, тому це не буде складно, просто я повинен виконати це. Ви не можете мати ніякого милосердя до Девіна. Це проблема Ломаченка

Реджис просто не дуже хороший боєць, на мою думку, він все ще любитель, знаєте, те, як він б'ється. Він пізно почав, і це показує, що він пізно почав. Я не такий хлопець, тому я б нокаутував його протягом трьох раундів. Це було б дуже погано для Реджиса. Девіну буде дуже боляче. Ось чому реваншу не буде", – заявив Гарсія.

Двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Нагадаємо, що Хейні в попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Гарсія у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.

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