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Гарсія: Круз поб'є Ломаченка

Сьогодні 19:21 124 0
Гарсія: Круз поб'є Ломаченка
#Круз, #Василь Ломаченко

Джерело - Little Giant Boxin.

Чемпіон WBA Ісаак Круз (26-2-1, 18 KO) зможе перемогти ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Таку думку висловив американський тренер Роберт Гарсія.

"Якщо Ломаченко стане чемпіоном, то я думаю, Круз завдасть проблем Ломаченку. Якщо Наваррете стане чемпіоном, то я також упевнений, що він створить і тому проблеми. Шакур - такий, як Хейні. Це буде трохи складніше, але "Пітбуль" (Круз) все одно буде проблемою. Я не скажу, що він поб'є всіх, але він проведе хороші бої.

Я, напевно, бачу Круза фаворитом у поєдинку проти Ломаченка, якщо Лома стане чемпіоном. Василь - крутезний боєць, хороші кути, але він уже у віці. І Салідо побив його пресингом. "Пітбуль" не дасть йому дихати. Я думаю, "Пітбуль" поб'є Лому.

Я так вважаю. Думаю, він поб'є. Хлопці в першій напівсередній вазі - вони сильніші, більші. Матіас, Теофімо, Девін - вони небезпечні. Це не буде легко, але Круз проведе хороші раунди. У легкій вазі, я вважаю, Наваррете також буде небезпечним, тому що він сильно б'є. Але вони обидва - і Наваррете, і Лома, напевно, ті, над ким у "Пітбуля" буде перевага", – заявив Гарсія.

Напередодні Круз переміг американця Роланда Ромеро (15-2, 13 КО) у бою за титул чемпіона WBA. Бій достроково завершився у восьмому раунді після серії ударів від мексиканця.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Камбосос за вакантний пояс IBF відбудеться 12 травня Австралії. Водночас Денис Берінчик битиметься з Емануелем Наваррете 18 травня за вакантний WBO у легкій вазі.

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