Джошуа назвав дату свого наступного бою

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) свій наступний поєдинок може провести у вересні.

Про це британський боксер повідомив у коментарі Mirror.

"Мені сказали, що я повернуся приблизно у вересні. Я сподівався, що проведу бій у червні. Тепер я маю час для себе: сходити на побачення, трохи поспілкуватися.

Зараз я тренуюся, але маю приблизно два місяці до того, як потраплю до повноцінного тренувального табору", – сказав Джошуа.