Джошуа назвав дату свого наступного бою

Джерело - mirror.co.uk.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) свій наступний поєдинок може провести у вересні.
Про це британський боксер повідомив у коментарі Mirror.
"Мені сказали, що я повернуся приблизно у вересні. Я сподівався, що проведу бій у червні. Тепер я маю час для себе: сходити на побачення, трохи поспілкуватися.
Зараз я тренуюся, але маю приблизно два місяці до того, як потраплю до повноцінного тренувального табору", – сказав Джошуа.
Нагадаємо, Ентоні у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.
Також повідомлялося, що Джошуа може стати запасним боксером бою Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі.