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Джошуа назвав дату свого наступного бою

Сьогодні 10:38 156 0
Джошуа назвав дату свого наступного бою
#Ентоні Джошуа

Джерело - mirror.co.uk.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) свій наступний поєдинок може провести у вересні.

Про це британський боксер повідомив у коментарі Mirror.

"Мені сказали, що я повернуся приблизно у вересні. Я сподівався, що проведу бій у червні. Тепер я маю час для себе: сходити на побачення, трохи поспілкуватися.

Зараз я тренуюся, але маю приблизно два місяці до того, як потраплю до повноцінного тренувального табору", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, Ентоні у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

Також повідомлялося, що Джошуа може стати запасним боксером бою Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі.

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