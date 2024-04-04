Джойс хоче провести бій з Чісорою

Британський суперважковаговик Джо Джойс бажає боксувати з Дереком Чісорою.

Про це заявив сам Джо.

"Я хочу повернутися і здобути хорошу перемогу, а потім провести великий бій. Дерек Чісора – це можливість, і це велике ім'я, яке потрібно додати до списку. Я хотів битися з Дереком Чісорою ще на початку своєї кар'єри, коли працював з Девідом Хеєм і Ringstar Promotions, але він не хотів битися зі мною. Він навіть сказав мені в обличчя, що не хоче битися зі мною. Подивимося, але я хотів битися з ним раніше.

Я думаю, що він не хотів битися зі мною тоді, тому що якби він програв мені, у нього не було б інших боїв, які у нього були, як із Карлосом Такамом.

Поки що офіційно підтвердити нічого не можна, але останнім часом у мережі з'явилися гучні імена, було б здорово вийти на бій з таким відомим бійцем, як Дерек Чісора, але моїй команді поки що нічого не надсилали. Я впевнений у своїх силах, якщо ми будемо битися, і я вірю, що якщо ми будемо битися, то він буде нокаутований", - сказав Джойс.