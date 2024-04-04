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Ексчемпіон світу засудив бій Тайсона проти Пола

Сьогодні 18:04 63 0
Ексчемпіон світу засудив бій Тайсона проти Пола
#Джейк Пол, #Майк Тайсон

Джерело - talkSPORT Boxing.

Британський ексчемпіон світу Карл Фремптон пояснив мотиви колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона вийти на бій проти відеоблогера та боксера Джейка Пола.

Про це Фремптон заявив в інтерв'ю для talkSPORT Boxing.

"Мені це не подобається. На момент бою Майку Тайсону буде 58 років.

Я запитав своїх дітей, хто, на їхню думку, переможе в цьому поєдинку, і вони відповіли, що Майк Тайсон, тому що вони знають його як легенду. Але вони не усвідомлюють, що він 58-річний чоловік.

Нещодавно публікували кадри, на яких Майк сидить в інвалідному візку. Тайсон має проблеми зі спиною.

Цей бій не для мене, але Майк заробить багато грошей за нього", – сказав Фремптон.

Нагадаємо, що вечір боксу заплановано на 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та буде матиме статус виставкового.

"Залізний Майк" завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий поєдинок проти Роя Джонса, який тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.

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