Ексчемпіон світу засудив бій Тайсона проти Пола

Джерело - talkSPORT Boxing.
Британський ексчемпіон світу Карл Фремптон пояснив мотиви колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона вийти на бій проти відеоблогера та боксера Джейка Пола.
Про це Фремптон заявив в інтерв'ю для talkSPORT Boxing.
"Мені це не подобається. На момент бою Майку Тайсону буде 58 років.
Я запитав своїх дітей, хто, на їхню думку, переможе в цьому поєдинку, і вони відповіли, що Майк Тайсон, тому що вони знають його як легенду. Але вони не усвідомлюють, що він 58-річний чоловік.
Нещодавно публікували кадри, на яких Майк сидить в інвалідному візку. Тайсон має проблеми зі спиною.
Цей бій не для мене, але Майк заробить багато грошей за нього", – сказав Фремптон.
Нагадаємо, що вечір боксу заплановано на 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та буде матиме статус виставкового.
"Залізний Майк" завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий поєдинок проти Роя Джонса, який тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.
Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.