Ексчемпіон світу засудив бій Тайсона проти Пола

Британський ексчемпіон світу Карл Фремптон пояснив мотиви колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона вийти на бій проти відеоблогера та боксера Джейка Пола.

Про це Фремптон заявив в інтерв'ю для talkSPORT Boxing.

"Мені це не подобається. На момент бою Майку Тайсону буде 58 років.

Я запитав своїх дітей, хто, на їхню думку, переможе в цьому поєдинку, і вони відповіли, що Майк Тайсон, тому що вони знають його як легенду. Але вони не усвідомлюють, що він 58-річний чоловік.

Нещодавно публікували кадри, на яких Майк сидить в інвалідному візку. Тайсон має проблеми зі спиною.

Цей бій не для мене, але Майк заробить багато грошей за нього", – сказав Фремптон.