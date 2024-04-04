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Гірн анонсував наступний бій Джошуа

Сьогодні 16:41 138 0
Гірн анонсував наступний бій Джошуа
Фото - Getty Images
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) отримає шанс повернути свої титули.

Про це повідомив промоутер британця Едді Гірн.

"Ви побачите його в рингу наприкінці літа. Він прагне битися знову якнайшвидше.

Можливо це буде серпень. 18 травня буде бій Ф'юрі – Усик, дуже хочеться побачити, чим це завершиться. Також у нас є ситуація з IBF та Філіпом Хрговичем. Побачимо, що буде, якщо він проведе поєдинок у цей проміжок часу.

Але я думаю, що в наступному бою Джошуа битиметься або за пояс чемпіона світу у надважкій вазі, або за титул абсолютного чемпіона світу в цьому дивізіоні.

Переможець бою Ф'юрі – Усик має битися з Хрговічем. Не знаю, битиметься спочатку Філіп з Ентоні чи з кимось іншим, але наступний бій Ей Джея буде за пояс чемпіона світу у надважкій вазі або, можливо, навіть за абсолютний титул", – сказав Гірн.

Нагадаємо, Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

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