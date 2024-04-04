Це може бути кривавий бій: Чісора про поєдинок Ф’юрі проти Усика

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) не зможе повністю залікувати розсічення до бою проти володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Таку думку висловив британський боксер Дерек Чісора.

"Ф'юрі доведеться боксувати, постійно рухатися в бою з Усиком, тому що його розсічення ще не загоїлося. Стояти на місці йому не можна. "Поруч з оком залишилося розсічення, і я впевнений, що Усик туди цілитиметься, щоб відкрити рану. Тож це може бути кривавий бій. Ф'юрі треба бути дуже обережним", – вважає Чісора.

Зазначимо, що Чісора за час своєї кар'єри протистояв як Усику, так і Ф'юрі. В жовтні 2020 року Дерек програв Олександру одноголосним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO. Також він зазнав трьох поразок на ринзі від Ф'юрі (2011, 2014, 2022).

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Поєдинок було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.