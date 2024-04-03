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Чісорі запропонували бій проти Джойса

Сьогодні 22:53 78 0
Чісорі запропонували бій проти Джойса
Фото - Getty Images
#Дерек Чісора, #Джо Джойс

Джерело - IFL TV.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора (34-13, 23 KO) отримав пропозицію щодо бою проти колишнього тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джо Джойс (16-2, 15 KO).

Про це боксер повідомив у коментарі IFL TV.

"Френк Воррен (промоутер Джойса - прим.) звернувся до мене щодо Джо Джойса. Мене це цікавить, але я не хочу цього тоді, коли вони цього хочуть. Вони хочуть, щоб це сталося наприкінці року", – заявив Чісора.

Нагадаємо, 40-річний Дерек останній бій провів у серпні минулого року, в якому переміг Джеральда Вашингтона одноголосним рішенням суддів.

Джойс, після двох поразок від китайця Чжана Чжилея, у березні технічним нокаутом здолав Кеша Алі (21-3, 12 KO).

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