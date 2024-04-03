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Тренер Вайлдера: Бій з Чжилеєм дуже небезпечний для Деонтея

Сьогодні 21:00 88 0
Тренер Вайлдера: Бій з Чжилеєм дуже небезпечний для Деонтея
#Скотт, #Деонтей Вайлдер, #Чжан Чжилей

Джерело - DAZN.

Китайський боксер Чжан Чжилей (26-2-1, 21 КО) є небезпечним суперником для ексчемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-3-1, 42 КО).

Про це розповів тренер американця Малік Скотт.

"У боксі нічого не вирішено, поки не завершено офіційно. Але це схоже на шлях, яким ми йдемо. Це дуже небезпечний бій, але водночас дуже виграшний для нас.

Чжилей – небезпечний суперник. Але мені дуже подобається цей варіант, я задоволений боєм. Бо великий Чжан – той, хто змушує вас залишатися напоготові та бути невловним. Він великий мужик, може завдавати ударів, але знаємо, що потрібно робити, щоб препарувати його. Саме це маємо намір зробити.

Деонтей покаже хірургічний виступ. Що мені справді подобається – Чжан є дуже небезпечним суперником. Але це лише зробить Вайлдера кращим", – сказав Скотт.

Раніше повідомлялося, що боксери близькі до завершення угоди про бій.

Нагадаємо, Вайлдер сенсаційно програв Джозефу Паркеру під час вечора боксу у Саудівській Аравії у грудні минулого року. Новозеландець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 118:111, 118:110, 120:108.

Чжилей 8 березня також зазнав поразки від Паркера. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO. 

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