Тренер Вайлдера: Бій з Чжилеєм дуже небезпечний для Деонтея

Китайський боксер Чжан Чжилей (26-2-1, 21 КО) є небезпечним суперником для ексчемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-3-1, 42 КО).

Про це розповів тренер американця Малік Скотт.

"У боксі нічого не вирішено, поки не завершено офіційно. Але це схоже на шлях, яким ми йдемо. Це дуже небезпечний бій, але водночас дуже виграшний для нас.

Чжилей – небезпечний суперник. Але мені дуже подобається цей варіант, я задоволений боєм. Бо великий Чжан – той, хто змушує вас залишатися напоготові та бути невловним. Він великий мужик, може завдавати ударів, але знаємо, що потрібно робити, щоб препарувати його. Саме це маємо намір зробити.

Деонтей покаже хірургічний виступ. Що мені справді подобається – Чжан є дуже небезпечним суперником. Але це лише зробить Вайлдера кращим", – сказав Скотт.