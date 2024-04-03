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Стали відомі терміни відновлення Фундори

Сьогодні 17:43 90 0
Стали відомі терміни відновлення Фундори
#Фундора

Джерело - Твіттер Дена Рафаеля.

Новий чемпіон світу в першій середній вазі Себастьян Фундора (21-1-1, 13 КО) пропустить щонайменше пів року через травму, отриману в поєдинку з Тимофієм Цзю (24-1, 17 КО). 

Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель. 

Згідно зі звітом комісії штату Невада, Фундора отримав медичне відсторонення на 6 місяців, оскільки в бою проти Цзю він зазнав травми носа. 

Майже одразу після того, як Фундора став чемпіоном, WBO призначила йому титульний захист проти Кроуфорда. Втім, промоутер Себастьяна заявив, що їхній пріоритет — реванш з Тимофієм Цзю. 

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