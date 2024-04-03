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Лапін проведе поєдинок в андеркарді Усик - Ф'юрі

Сьогодні 10:21 58 0
Лапін проведе поєдинок в андеркарді Усик - Ф'юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Даніель Лапін

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон IBO Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (9-0, 3 КО) проведе поєдинок в андеркарді бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) і Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомив саудівський чиновник Туркі Аль аш-Шейх.

Українець захищатиме титул проти Октавіу Пудівітра (9-1, 4 КО)

У попередньому бою Лапін переміг Альміра Скрієлі та захистив пояс IBO Continental. Нагадаємо, що Даніель завоював титул в андеркарді поєдинку Олександр Усик - Даніель Дюбуа, що відбувся 26 липня 2023-го року.

Вечір боксу за участі Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

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