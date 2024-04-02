Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком

Британський боксер-важковаговик Дерек Чісора (34-13, 23 KO) вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 KO) повинен готуватися до бою з Олександром Усиком (21-0, 14 KO) під керівництвом свого батька - Джона Ф'юрі.

Про це Чісора заявив в інтерв'ю для Boxing News 24/7.

"Тайсон має хороший вигляд. Я бачив, як його батько тримає йому лапи. Люди недооцінюють зв'язок батька і сина, коли вони працюють разом. Це неймовірно.

Якщо батько буде в кутку, то Тайсон легко поб'є Усика. Ось і все. Це буде чудовий бій, а його батько знає, що потрібно робити. Він усе своє життя стежив за поєдинками і сам бився.

Ось чому його батько повинен стати головним тренером. Мені сподобалося, що він тренується зі своїм батьком", - сказав боксер.