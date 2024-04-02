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Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком

Сьогодні 16:05 170 0
Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Boxing News 24/7.

Британський боксер-важковаговик Дерек Чісора (34-13, 23 KO) вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 KO) повинен готуватися до бою з Олександром Усиком (21-0, 14 KO) під керівництвом свого батька - Джона Ф'юрі.

Про це Чісора заявив в інтерв'ю для Boxing News 24/7.

"Тайсон має хороший вигляд. Я бачив, як його батько тримає йому лапи. Люди недооцінюють зв'язок батька і сина, коли вони працюють разом. Це неймовірно.

Якщо батько буде в кутку, то Тайсон легко поб'є Усика. Ось і все. Це буде чудовий бій, а його батько знає, що потрібно робити. Він усе своє життя стежив за поєдинками і сам бився.

Ось чому його батько повинен стати головним тренером. Мені сподобалося, що він тренується зі своїм батьком", - сказав боксер.

Зазначимо, що Чісора за час своєї кар'єри протистояв як Усику, так і Ф'юрі. В жовтні 2020 року Дерек програв Олександру одноголосним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO. Також він зазнав трьох поразок на ринзі від Ф'юрі (2011, 2014, 2022).

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

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