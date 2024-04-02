Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком

Джерело - Boxing News 24/7.
Британський боксер-важковаговик Дерек Чісора (34-13, 23 KO) вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 KO) повинен готуватися до бою з Олександром Усиком (21-0, 14 KO) під керівництвом свого батька - Джона Ф'юрі.
Про це Чісора заявив в інтерв'ю для Boxing News 24/7.
"Тайсон має хороший вигляд. Я бачив, як його батько тримає йому лапи. Люди недооцінюють зв'язок батька і сина, коли вони працюють разом. Це неймовірно.
Якщо батько буде в кутку, то Тайсон легко поб'є Усика. Ось і все. Це буде чудовий бій, а його батько знає, що потрібно робити. Він усе своє життя стежив за поєдинками і сам бився.
Ось чому його батько повинен стати головним тренером. Мені сподобалося, що він тренується зі своїм батьком", - сказав боксер.
Зазначимо, що Чісора за час своєї кар'єри протистояв як Усику, так і Ф'юрі. В жовтні 2020 року Дерек програв Олександру одноголосним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO. Також він зазнав трьох поразок на ринзі від Ф'юрі (2011, 2014, 2022).
Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.