Кроуфорд анонсував свій наступний бій

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) свій наступний бій проведе проти володаря поясів WBC (Світової боксерської ради) та WBO (Світової боксерської організації) у першій середній вазі Себастьяна Фундори (21-1-1, 13 КО).

Про це він натякнув у Twitter.

"Спенсе, вибач, друже, тобі доведеться почекати в черзі", – написав Кроуфорд.

Раніше Фундора після перемоги над австралійцем Тімом Цзю (24-1, 17 KO) сказав, що бій з Еролом Спенсом чудова нагода, але він хоче битись з Кроуфордом.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Теренс здолав саме Спенса. Поєдинок завершився достроково у 9-му раунді технічним нокаутом. Еррол тоді тричі побував у нокдауні.