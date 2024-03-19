Джерело - Boxing Social.

Колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) готовий провести бій Джо Джойсом (16-2, 15 KO).

Про це заявив сам Вайт.

"Я не знаю, що буде далі, я просто хочу битися. Подивимося, що з цього вийде. Я хочу повернутися додому, заспокоїтися і подивитися, що до чого. Я не знаю і мені все одно, де буде бій, де б я не був зайнятий, я поїду туди. Я просто хочу битися, у мене мало часу, я не стаю молодшим, ваш хлопчик старіє.

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Джо Джойс кинув мені виклик? Я буду битися з ким завгодно. Якщо в цьому є сенс, мені все одно. Я не збираюся нікого чекати. Я ніколи не відмовлявся від бою. Хто хоче, той отримає. Мені потрібно побачитися з дітьми, з собаками, мені потрібно подбати про щось удома. Якщо я зможу провести вдома три тижні або місяць, я буду в порядку", - сказав Вайт.

17 березня Ділліан Вайт переміг Крістіана Гаммера в 3 раунді бою. Команда німецького боксера вирішила відмовитися від продовження поєдинку. До цього Ділліан півтора року не виходив у ринг через допінгову справу, в якій у результаті був виправданий.