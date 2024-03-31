Стали відомі записки суддів бою Фундора - Цзю

Джерело - Чемпіон.

Американець Себастьян Фундора (21-1-1) переміг австралійця Тіма Цзю (24-1, 17 KO) у першій середній вазі за чемпіонські пояси WBC та WBO.

Фундора виграв поєдинок розділеним рішення суддів та завдав першої поразки Цзю в кар'єрі.

Записки суддів:

Нагадаємо, в андеркарді бою українець Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) знищив Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) зі США у бою за титул чемпіона світу WBC у напівсередній вазі (69,8 кг).

Також мексиканець Ісаак Круз (26-2-1, 18 KO) переміг американця Роланда Ромеро (15-2, 13 КО) у бою за титул чемпіона WBA у першій напівсередній вазі.