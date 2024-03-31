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Круз нокаутував Ромеро в бою за титул WBA

Сьогодні 12:35 79 0
Круз нокаутував Ромеро в бою за титул WBA
#Круз, #Роландо Ромеро

Джерело - Чемпіон.

Мексиканець Ісаак Круз (26-2-1, 18 KO) переміг американця Роланда Ромеро (15-2, 13 КО) у бою за титул чемпіона WBA у першій напівсередній вазі на вечорі боксу в Лас-Вегасі (США).

Круз одразу заволодів ініціативою та вже у першому раунді був близьким до перемоги, але американець вистояв. Проте тиск Ісаака продовжувався, і у восьмому раунді рефері був змушений зупинив бій після серії ударів від мексиканця.

У підсумку — поєдинок завершився технічною перемогою Круза, який став новим чемпіоном у першому напівсередньому дивізіоні.

Раніше українець Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) знищив Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) зі США у бою за титул чемпіона світу WBC у напівсередній вазі (69,8 кг).

Водночас у головній події вечора боксу в Лас-Вегсі американець Себастьян Фундора (21-1-1) виграв у австралійця Тіма Цзю (24-1, 17 KO) у першій середній вазі за чемпіонські пояси WBC та WBO. 

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