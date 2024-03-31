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Богачук – Мендоса: статистика бою

Усі три судді віддали беззаперечну перемогу українцеві.
Сьогодні 09:03 161 0
Богачук – Мендоса: статистика бою
#Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) знищив американця Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) та здобув титул тимчасового чемпіона світу в напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC.

Усі три судді віддали беззаперечну перемогу українцеві - 118-110, 117-111, 117-111.

Статистика

Богучук став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул. Але  вперше не зміг завершити переможний бій нокаутом.

Усі українці-чемпіони світу з боксу

  1. Володимир Кличко
  2. Віталій Кличко
  3. Володимир Сидоренко
  4. Сергій Дзінзірук
  5. Андрій Котельник
  6. Юрій Нужненко
  7. В'ячеслав Сенченко
  8. Василь Ломаченко
  9. Віктор Постол
  10. Олександр Усик
  11. Олександр Гвоздик
  12. Артем Далакян
  13. Сергій Богачук
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