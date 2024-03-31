Богачук – Мендоса: статистика бою

Усі три судді віддали беззаперечну перемогу українцеві.

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) знищив американця Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) та здобув титул тимчасового чемпіона світу в напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC.

Усі три судді віддали беззаперечну перемогу українцеві - 118-110, 117-111, 117-111.

Статистика

Богучук став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул. Але вперше не зміг завершити переможний бій нокаутом.

Усі українці-чемпіони світу з боксу