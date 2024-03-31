Богачук – Мендоса: статистика бою

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) знищив американця Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) та здобув титул тимчасового чемпіона світу в напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC.
Усі три судді віддали беззаперечну перемогу українцеві - 118-110, 117-111, 117-111.
Статистика
Богучук став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул. Але вперше не зміг завершити переможний бій нокаутом.
Усі українці-чемпіони світу з боксу
- Володимир Кличко
- Віталій Кличко
- Володимир Сидоренко
- Сергій Дзінзірук
- Андрій Котельник
- Юрій Нужненко
- В'ячеслав Сенченко
- Василь Ломаченко
- Віктор Постол
- Олександр Усик
- Олександр Гвоздик
- Артем Далакян
- Сергій Богачук