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Берінчик провів спаринг з українським призером чемпіонату Європи

Сьогодні 22:59 93 0
Берінчик провів спаринг з українським призером чемпіонату Європи
#Денис Берінчик, #Юрій Шестак, #Єгор Голуб, #Емануель Наваррете

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) провів спаринг проти чемпіона Європи Юрія Шестака напередодні бою проти чинного чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Про це повідомив тренер Берінчика Єгор Голуб.

Поєдинок відбудеться 18 травня у Сан-Дієго, США. На кону - пояс чемпіона світу WBO у легкій вазі.

Наразі, українець разом з командою перебуває у тренувальному таборі в Іспанії. 

Раніше світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Берінчиком та Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі. А відомий промоутер Боб Арум підтвердив про проведення чемпіонського поєдинку.

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