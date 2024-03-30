Берінчик провів спаринг з українським призером чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) провів спаринг проти чемпіона Європи Юрія Шестака напередодні бою проти чинного чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Про це повідомив тренер Берінчика Єгор Голуб.

Поєдинок відбудеться 18 травня у Сан-Дієго, США. На кону - пояс чемпіона світу WBO у легкій вазі.

Наразі, українець разом з командою перебуває у тренувальному таборі в Іспанії.

Раніше світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Берінчиком та Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі. А відомий промоутер Боб Арум підтвердив про проведення чемпіонського поєдинку.