Богачук: Війна для нас з дружиною дуже чутлива тема

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук напередодні поєдинку з Браяном Мендозою поділився особистими переживаннями щодо війни в Україні.

Про ситуацію в країні спортсмен розповів в інтерв'ю Чемпіону.

"Коли чую питання про мотивацію, кажу, що понад усе мене мотивують наші рідні ЗСУ. Рідні - це не перебільшення. Мій старший брат зараз у ЗСУ. Пішов воювати на другий день війни. У дружини військові батько і брат. На фронті купа наших друзів. Про те, що там відбувається, знаю з особистих розмов із нашими близькими. Для нас із дружиною дуже чутлива тема. Американським журналістам завжди кажу, що українці - сильна та незламна нація. І стараюся підтверджувати цю тезу своїми виступами в рингу. Паралельно допомагаємо нашим військовим, чим можемо. І інформаційно, і фінансово", - сказав Богачук.

Нагадаємо, що бій Богачука та Мендзи відбудеться 30 березня, на кону буде титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі. Трансляція буде доступна на YouTube-каналі Premier Boxing Champions.

Раніше WBC скасувала бій між українським боксером та Себастьяном Фундорою за титул у першій середній вазі, а потім призначила поєдинки Фундора - Тім Цзю та Богачук - Браян Мендоса на один і той же вечір боксу.