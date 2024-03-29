Хейні назвав бажаних суперників після перемоги над Гарсією

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) після перемоги над Раяном Гарсією (24-1, 20 KO) має намір провести бій з Теофімо Лопесом (20-1, 13 КО), Джервонтою Девісом (29-0, 27 КО) або Сабріелем Матіасом (20-1, 20 KO).

Про це він розповів порталу FightHype.com.

"Джервонта, Матіас та Теофімо. Матіас – не бугімен для мене, вони використовують це для його продажу. Я хлопець, який задирає задир. Я той, хто вступає в бій, коли ніхто не хоче. Хто вступає в бій і рятує становище. Тож, можливо, їм знадобиться, щоб я врятував становище і вийшов на бій із Матіасом

Після Гарсії, якщо Матіас цього захоче, ми можемо влаштувати бій. Якщо Тео захоче – ми теж можемо влаштувати бій. Без різниці з ким. Я хочу проводити найбільші поєдинки проти найкращих бійців світу, бо дійсно вірю, що я найкращий", — сказав Хейні.

Бій Хейні - Гарсія відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Нагадаємо, що Девін у попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Раян у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.