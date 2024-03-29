Головне
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024
Сьогодні 12:13 1407
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Сьогодні 11:33 2025
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію
Сьогодні 10:42 7835
Російські команди вилетіли на чвертьфінальній стадії PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Сьогодні 10:05 174
Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі
Сьогодні 09:41 2578 1
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання
Вчора 23:08 7635
Епіцентр-Подоляни впевнено переграли Житичі в півфіналі Суперліги
Вчора 21:20 349
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер
Вчора 20:21 1230
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
Вчора 19:01 2380
УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024
Вчора 18:33 640
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:45 275
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:54 322
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 10:45 282
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 09:00 296
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 08:40 312

Хейні назвав бажаних суперників після перемоги над Гарсією

Сьогодні 11:46 123 0
Хейні назвав бажаних суперників після перемоги над Гарсією
#Теофімо Лопес, #Цзю, #Девін Хейні, #Джервонта Девіс, #Раян Гарсія, #Субріель Матіас

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15  КО) після перемоги над Раяном Гарсією (24-1, 20 KO) має намір провести бій з Теофімо Лопесом (20-1, 13 КО), Джервонтою Девісом (29-0, 27 КО) або Сабріелем Матіасом (20-1, 20 KO).

Про це він розповів порталу FightHype.com.

"Джервонта, Матіас та Теофімо. Матіас – не бугімен для мене, вони використовують це для його продажу. Я хлопець, який задирає задир. Я той, хто вступає в бій, коли ніхто не хоче. Хто вступає в бій і рятує становище. Тож, можливо, їм знадобиться, щоб я врятував становище і вийшов на бій із Матіасом

Після Гарсії, якщо Матіас цього захоче, ми можемо влаштувати бій. Якщо Тео захоче – ми теж можемо влаштувати бій. Без різниці з ким. Я хочу проводити найбільші поєдинки проти найкращих бійців світу, бо дійсно вірю, що я найкращий", — сказав Хейні.

Бій Хейні - Гарсія відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Нагадаємо, що Девін у попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Раян у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.

Коментарі ()
Популярне зараз
Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги 3010
Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації 11332 3
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію 7835
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50171
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання 7635
Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 9334
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22265
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97638
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107301
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29287
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13603
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 338808 9