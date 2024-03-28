Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) впевнений у легкій перемозі над Раяном Гарсією (24-1, 20 KO).

Про це Хейні розповів у інтерв'ю порталу Fight Hub TV.

"Світ побачить, наскільки легким я зроблю цей бій. Ми знаємо, що Раян збирається робити. Він вийде, спробує чинити тиск і розізлитися, як ми бачили раніше. Ми бачили, як Раян робив багато помилок, і він дуже хвилювався.

Я скористаюся цим. Збираюся рано потрясти його. Те ж саме, що я зробив з Реджисом. Я думаю, що зроблю це рано, тому що знаю, з яким планом він збирається виходити на бій. Я вивчав його, і знаю помилки, які він робить", - сказав Хейні

Двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Нагадаємо, що Хейні в попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Гарсія у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.