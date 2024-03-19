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Повна х***я якась: відомий промоутер жорстко прокоментував ситуацію з чемпіонським боєм Богачука

Сьогодні 15:17 112 0
Повна х***я якась: відомий промоутер жорстко прокоментував ситуацію з чемпіонським боєм Богачука
#Лу Ді Белла, #Сергій Богачук

Джерело - Твіттер Лу Ді Белли.

Американський промоутер Лу Ді Белла вважає "повною х****ю" рішення WBC проводити поєдинки за тимчасовий та повноцінний титули в першій середній вазі в межах одного шоу. 

На останні події Ді Белла відреагував у своєму твіттері.

"Чому в боксі ніхто не питає, чому бій за тимчасовий титул проводиться на шоу, в головній події якого буде розігруватися вакантний пояс у тій самій ваговій категорії та в тій самій організації? Це просто смішно, повна х***я якась. Давайте продамо ще кілька поясів!" - написав Ді Белла. 

Промоутер має на увазі те, що WBC скасувала бій між Сергієм Богачуком та Себастьяном Фундорою за титул у першій середній вазі, а потім призначила поєдинки Фундора - Тім Цзю та Богачук - Браян Мендоса на один і той же вечір боксу, який відбудеться 30 березня в Лас-Вегасі, США.

З повною хронологією подій можна ознайомитися за цим посиланням

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