Повна х***я якась: відомий промоутер жорстко прокоментував ситуацію з чемпіонським боєм Богачука

Джерело - Твіттер Лу Ді Белли.

Американський промоутер Лу Ді Белла вважає "повною х****ю" рішення WBC проводити поєдинки за тимчасовий та повноцінний титули в першій середній вазі в межах одного шоу.

На останні події Ді Белла відреагував у своєму твіттері.

"Чому в боксі ніхто не питає, чому бій за тимчасовий титул проводиться на шоу, в головній події якого буде розігруватися вакантний пояс у тій самій ваговій категорії та в тій самій організації? Це просто смішно, повна х***я якась. Давайте продамо ще кілька поясів!" - написав Ді Белла.

Промоутер має на увазі те, що WBC скасувала бій між Сергієм Богачуком та Себастьяном Фундорою за титул у першій середній вазі, а потім призначила поєдинки Фундора - Тім Цзю та Богачук - Браян Мендоса на один і той же вечір боксу, який відбудеться 30 березня в Лас-Вегасі, США.

З повною хронологією подій можна ознайомитися за цим посиланням.