Шакур готовий замінити Гарсію в бою з Хейні

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) готовий замінити Раяна Гарсію (24-1, 20 KO) у бою з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО).

Про це американський боксер повідомив у Twitter.

"Я зв’язався з Біллом Хейні й не отримав відповіді. Але ми хотіли б втрутитися, особливо в Нью-Йорку.

Ми б продали поєдинок, це великий бій", – сказав Стівенсон.