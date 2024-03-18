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Шакур готовий замінити Гарсію в бою з Хейні

Сьогодні 16:55 147 0
Шакур готовий замінити Гарсію в бою з Хейні
Фото - Getty Images
#Шакур Стівенсон, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) готовий замінити Раяна Гарсію (24-1, 20 KO) у бою з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО).

Про це американський боксер повідомив у Twitter.

"Я зв’язався з Біллом Хейні й не отримав відповіді. Але ми хотіли б втрутитися, особливо в Нью-Йорку.

Ми б продали поєдинок, це великий бій", – сказав Стівенсон.

Бій Раяна проти Хейні відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні. Нещодавно боксери провели другу дуель поглядів.

Нагадаємо, що Гарсія у своєму останньому бою здобув дострокову перемогу над мексиканцем Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО). 

Хейні в попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

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