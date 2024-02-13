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Шакур оголосив про відновлення кар'єри

Шакур анонсував свій наступний бій
Сьогодні 10:33 185 0
Шакур оголосив про відновлення кар'єри
Фото - Getty Images
#Шакур Стівенсон

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) оголосив про повернення у бокс.

Про це розповів сам боксер у Twitter. 

За словами Стівенсона, він готовий провести наступний поєдинок влітку.

"Я битимуся з ким завгодно, це те, що я роблю. Побачимося в червні.

Я знаю, що не можу втриматися від цього. Занадто сильно люблю це все. Я точно знаю, чого домагаюся, але це поза моїм контролем. Я можу впоратися тільки з тим, що під моїм контролем. Так що побачимося в червні", - написав Стівенсон.

Нагадаємо, у січня Шакур оголосив про завершення кар'єри.

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