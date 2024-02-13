Шакур оголосив про відновлення кар'єри

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) оголосив про повернення у бокс.

Про це розповів сам боксер у Twitter.

За словами Стівенсона, він готовий провести наступний поєдинок влітку.

"Я битимуся з ким завгодно, це те, що я роблю. Побачимося в червні.

Я знаю, що не можу втриматися від цього. Занадто сильно люблю це все. Я точно знаю, чого домагаюся, але це поза моїм контролем. Я можу впоратися тільки з тим, що під моїм контролем. Так що побачимося в червні", - написав Стівенсон.