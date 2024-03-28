Богачук прибув до Лас-Вегаса на бій

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Сергій Богачук (23-1, 23 KO) разом зі своєю командою прибув до Лас-Вегаса.
Про це повідомляє сам боксер.
Українець проведе бій проти Браяна Мендоси (22-3, 16 КО).
Поєдинок призначений на 30 березня, на кону буде титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі.
Спочатку Богачук мав боксувати проти Себастьяна Фундори за повноцінний титул, але той замінив Кіта Турмана в бою проти Тіма Цзю. Фундора і Цзю битимуться за вакантний титул WBC.
Touch down @manny_boxing @TomLoeffler1 🇺🇦 pic.twitter.com/lv5ISnVmEd— Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) March 27, 2024