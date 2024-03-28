Богачук прибув до Лас-Вегаса на бій

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (23-1, 23 KO) разом зі своєю командою прибув до Лас-Вегаса.

Про це повідомляє сам боксер.

Українець проведе бій проти Браяна Мендоси (22-3, 16 КО).

Поєдинок призначений на 30 березня, на кону буде титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі.

Спочатку Богачук мав боксувати проти Себастьяна Фундори за повноцінний титул, але той замінив Кіта Турмана в бою проти Тіма Цзю. Фундора і Цзю битимуться за вакантний титул WBC.