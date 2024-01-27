Бій Богачук - Фундора буде за титул WBC у середній вазі

Чарло отримав звання "чемпіон у відпустці"

Джерело - WBC.

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (23-1, 23 КО) і американець Себастьян Фундора (20-1-1, 13 КО) будуть боксувати за чемпіонський титул у своєму дивізіоні.

Про це повідомляє Всесвітня боксерська рада.

Також WBC підтвердила, що Джермелл Чарло, який володів цим поясом, отримав звання "чемпіон у відпустці". Востаннє він захищав свій титул у 2022 році.

Бій між Богачуком та Фундорою відбудеться 30 березня.

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