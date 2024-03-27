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Промоутер Пулева остерігається поєдинку проти Шевадзуцького

Сьогодні 18:55 117 0
Промоутер Пулева остерігається поєдинку проти Шевадзуцького
#Ігор Шевадзуцький, #Кубрат Пулєв

Джерело - sport.ua.

Болгарському суперважковаговику Кубрату Пулеву (30-3, 14 КО) потрібно бути обережним у бою проти українця Ігоря Шевадзуцького (11-1, 9 КО).

Таку думку висловив промоутер болгарського боксера Івайло Гоцев.

"Халк - жорсткий і грубий важковаговик, якому нема чого втрачати і є, що придбати. Він нокаутував свого останнього суперника минулого місяця і перебуває у відмінній формі. Він був у залі на тренуванні, коли йому зателефонували й, не вагаючись ні секунди, вирішив скористатися цією можливістю.

Він іде вперед і володіє нокаутуючим ударом з обох рук. Це ризикований бій для Кубрата, але він любить виклики і хоче, щоб його фани і шанувальники боксу в усьому світі побачили конкурентний поєдинок", – сказав Гоцев.

Бій відбудеться 30 березня у Софії. На кону стоятиме титул WBA International.

Нагадаємо, спочатку болгарин повинен був битися  з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чарром (34-4, 20 КО), проте той напередодні переніс операцію на біцепсі та знявся з поєдинку.

Раніше визначився транслятор бою.

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