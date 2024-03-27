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Трансляція бою Шевадзуцький – Пулев для українців буде платною

Сьогодні 17:27 85 0
Трансляція бою Шевадзуцький – Пулев для українців буде платною
#Ігор Шевадзуцький, #Кубрат Пулєв

Джерело - dazn.com.

Бій українського боксера надважкої ваги Ігор Шевадзуцький (11-1, 9 КО) проти Кубрата Пулева (30-3, 14 КО) з Болгарії на території України транслюватиме платформа DAZN.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Подивитися поєдинок можна буде за 370 гривень (вартість підписки).

Бій відбудеться 30 березня у Софії. На кону стоятиме титул WBA International.

Нагадаємо, спочатку болгарин повинен був битися  з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чарром (34-4, 20 КО), проте той напередодні переніс операцію на біцепсі та знявся з поєдинку.

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Допис, поширений DAZN Boxing (@daznboxing)

Свій останній бій Шевадзуцький провів у лютому проти Едоніса Беріши (7-1, 6 КО). Поєдинок достроково завершився у третьому раунді. Команда німця відмовилася випускати бійця у ринг на 4-й раунд

До цього українець бився у квітні минулого року, коли достроково програв Мартіну Баколе.

42-річний Пулев у грудні 2023 року переміг Вавжика – це був його перший бій з липня 2022 року.

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