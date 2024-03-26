Воррен: Ф’юрі нокаутує Усика

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) покаже швидкість та силу у бою проти чемпіона WBO, WBA, IBF та IBO Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це повідомив промоутер британця Френк Воррен.

"Я відчув, що Ф’юрі може зупинити Усика, коли був підписаний контракт. Ф'юрі дуже наполегливо тренувався, і отримав розсічення. Різниця між тим табором і цим полягає в тому, що він був відсутній декілька тижнів, але йому не потрібно буде скидати вагу.

Він у своїй вазі, а це означає, що у нього буде швидкість, сила, і ви побачите старого-доброго Тайсона Ф’юрі на рингу. Він нокаутує його", - сказав Воррен.