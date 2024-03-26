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22.03.2024 12:00 924

Українці завоювали 13 нагород на міжнародному турнірі в Литві

Три золоті, чотири срібні та шість бронзових медалей
Сьогодні 16:46 69 0
Українці завоювали 13 нагород на міжнародному турнірі в Литві

Джерело - Чемпіон.

Українські боксери здобули 13 медалей на 28-му міжнародоному турнірі серед еліти імені Альгірдаса Шоцікаса, який пройшов у литовському Каунасі.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Вибороли три золоті, чотири срібні та шість бронзових нагород.

У змаганнях в Литві взяли участь 72 боксери.

Українські чемпіони та призери

  • Золото:  Іван Завадський (54 кг), Володимир Кушнір (92 кг) і Андрій Халецький (92+ кг). 
  • Срібло: Раїса Піскун (75 кг), Олеся Крисюк (81 кг), Денис Роздольський (57 кг), Максим Молодан (71 кг). 
  • Бронза: Тимур Бобошко (60 кг), Данило Лозан (67 кг), Матвій Ражба (80 кг), Максим Кофан (80 кг), Павло Мічковський (86 кг), Микита Засенок (86 кг).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що збірна України з боксу готувалася до змагань у одному місці з росіянами.

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