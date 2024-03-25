Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу

Джерело - Чемпіон.

Ентоні Джошуа – британський професійний боксер, який виступає у важкій ваговій категорії. Чемпіон Олімпійських ігор-2012 у ваговій категорії понад 91 кг, чемпіон світу за версією IBF (2016-2019, 2019), WBA (2017-2019), WBO (2018, 2019), IBO (2017-2019) серед важковаговиків. Нагороджений орденом Британської імперії.

Саме Джошуа став останнім суперником Володимира Кличка, який 25 березня святкує свій 48-й день народження. Українець тоді був нокаутований в 11-му раунді.

Історія дитинства

Зірка боксу народився 5 жовтня 1989 року у Вотфорді. Батько Ентоні, Роберт, має нігерійське та ірландське походження, мати, Ета Одусаніі, – нігерійка. Також у боксера є дві сестри (Лоретта й Джанет) і брат (Джакоб). Дошкільні роки Джошуа пройшли в Нігерії, а згодом він переїхав у Англію, де пішов у школу. У цей період він захоплювався футболом і легкою атлетикою. Джошуа вже тоді володів силою, витривалістю і великою швидкістю. Цікаво, що в шкільні роки він долав 100-метрову дистанцію всього за 11,6 секунди, але досягти успіху у футболі йому так і не вдалося.

Змалку Ентоні ріс неслухняною дитиною, мав непростий характер та надмірну кількість енергії, яку він зазвичай використовував для гри у футбол та хуліганства. Ба більше, Джошуа частенько брав участь у вуличних бійках, а в певний період він навіть продавав марихуану. Після закінчення школи спортсмен працював на місцевому цегельному заводі.

У 17 років ЕйДжей переїхав у Лондон, де згодом, за порадою свого кузена, почав ходити на бокс, адже той вважав, що саме цей вид спорту зможе перевиховати майбутню зірку. Тоді його кумирами були Мухаммед Алі і Конор Макгрегор.

Аматорська кар'єра

18-річний британець одразу почав здобувати перемоги в рингу, долавши досвідчених суперників. При цьому ще на старті кар'єри Джошуа міг залишити спорт. Ентоні вів невідповідний спосіб життя, курив і часто влаштовував вечірки. Покидати бокс його відмовив перший тренер Шон Мерфі.

"Я був готовий послати бокс кудись подалі. Це були безтурботні дні, але бокс дозволив мені змінити життя. Коли я був молодшим, у мене були неприємності, навіть судові справи. Тренер дав мені зрозуміти, як забути про своє "я" і виконувати інструкції, якщо хочеш чогось досягти. Шон говорив: "Заткнися, йди працювати і припини балакати", – розповідав Джошуа.

До слова, єдиним, кого британець не зміг побити в аматорах, був тоді ще кікбоксер Ділліан Вайт, який здобув перемогу рішенням суддів.

У 2011-му ЕйДжей став віцечемпіоном світу. Тоді він брав участь на турнірі в Баку, де у фіналі зазнав поразки від представника Азербайджану Магомедрасули Меджидова. Судді віддали перемогу супернику, однак завдяки сріблу ЧС Ентоні кваліфікувався на Олімпійські ігри в Лондоні.

У 2012 році Джошуа виграв золото Олімпіади. У фіналі ОІ боксерського турніру Ентоні переміг італійця Роберто Каммарелле рішенням суддів у ваговій категорії понад 91 кг. Тоді більшість фанатів і експертів не погодилася з таким рішенням.

Професійна кар'єра

Джошуа одразу ж після перемоги на Олімпіаді вирішив перейти у професійний бокс. У дебютному поєдинку він бився з італійцем Емануелем Лео, який до цього мав непереможну серію з 8 боїв. Однак ЕйДжей швидко виправив ситуацію, Лео був нокаутований вже в першому раунді.

Після цього боксер провів 5 боїв, які також виграв нокаутами. У 2014 році Джошуа став володарем титулу WBC International, перемігши росіянина Дениса Бахтова. У 13-му поєдинку на профі ринзі Ентоні бився з експретендентом на чемпіонський титул Кевіном Джонсоном і став першим, хто зміг нокаутувати досвідченого американця. Після цього він здолав непереможного земляка Гарі Корніша.

Проте всі ці поєдинки не були надто принциповими в кар'єрі Джошуа, він був фаворитом у кожному з них. Першим потужним суперником для Ентоні став уже добре йому відомий Ділліан Вайт. Цей бій відбувся у грудні 2015 року. На кону стояли 2 титули: чемпіона Великої Британії та Британської співдружності. Зокрема, для ЕйДжея цей поєдинок мав ще більше значення, адже на його меті також було взяти реванш за поразку, яку Вайт завдав йому 7 років до цього. Боксери з перших секунд розпочали обмінюватися ударами, але вже у 7 раунді Джошуа пробив у скроню, після цього Вайт не зміг встояти на ногах, Ентоні скористався цим і відправив опонента в нокаут. У підсумку олімпійський чемпіон завдав своєму земляку першої поразки в кар'єрі.

Завдяки цій перемозі Джошуа посів перше місце в рейтингу IBF та вийшов на ринг проти чемпіона світу за цією версією – Чарльза Мартіна. Двобій закінчився технічним нокаутом у 2 раунді, чергова перемога Ентоні. Згодом він двічі захистив титул у боях з Домініком Бризілом і Еріком Моліною.

Бій з Володимиром Кличком

Наступний поєдинок став черговим викликом для Джошуа, його суперником став представник України Володимир Кличко. У квітні 2017 року боксери зійшлися в рингу за вакантні титули чемпіона світу за версіями WBA Super та IBO. В 11-му раунді суддя зупинив бій, Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом та довів свій професійний рекорд до 19-0. Натомість українець двічі побував у нокдауні та отримав серію небезпечних ударів, це і змусило рефері завершити поєдинок.

"Сьогодні переміг найкращий. То був дивовижний поєдинок для обох бійців. Ентоні був кращий за мене сьогодні, і мені дійсно шкода, що я не зміг здобути перемогу. Висловлюю повагу Ентоні, я отримав насолоду від бою", – сказав Кличко після бою. "Я розумів, що його можна було відправити до нокауту, але навчався з кожним раундом. Я не був націлений на перебоксування суперника, я вийшов на ринг, щоб його нокаутувати", – резюмував Джошуа.

Для Кличка ця поразка стала п'ятою в кар'єрі, саме після неї він оголосив про відхід з боксу.

Що було після тріумфу над Володимиром Кличком

У березні 2018 року ЕйДжей уніфікував титули в сутичці з Джозефом Паркером. Протягом зустрічі боксери надавали перевагу дальній дистанції та били переважно джебами. Двобій завершився одноголосним рішенням суддів на користь Джошуа. Австралієць став першим, хто зміг протриматися проти нього всю дистанцію. Згодом британець побив ще й росіянина Повєткіна.

Після цього чемпіон вирішив взяти паузу в кар'єрі, щоб трохи відпочити, поїздити по світу. Його повернення запланували на червень 2019-го. Наступним суперником повинен був бути Джаррел Міллер, проте він провалив допінг контроль. На заміну прийшов Енді Руїс, що розчарувало багатьох, адже вигляд у нього був такий, наче він ніколи не відвідував спортивний зал. Однак "Руйнівник" здивував усіх, у 7-му раунді він двічі відправив у нокдаун Джошуа. Після цього суддя зупинив поєдинок. Американець переміг технічним нокаутом британця, який уперше поступився на професійному рингу після 22 перемог.

У реванші, який відбувся 7 грудня 2019 року в Саудівській Аравії, Джошуа таки повернув титули чемпіона WBA Super, WBO, IBF та IBO, перемігши одноголосним рішенням суддів.

Перед зустріччю зі ще одним українцем британець у грудні 2020 року провів захист проти болгарина Кубрата Пулєва на Вемблі та переміг нокаутом у 9-му раунді.

Бої з Олександром Усиком

Вперше Джошуа вийшов на дуель з українцем у вересні 2021 року на арені "Тоттенгем Готспур" у Лондоні. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а судді одностайним рішенням віддали перемогу Усику з рахунком 117:112, 116:112 та 115:113.

Після дуелі Джошуа госпіталізували через підозру на перелом кісток черепа. У підсумку Ентоні втратив титули чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO.

У серпні 2022 року відбувся бій-реванш у Саудівській Аравії. У першій половині поєдинку боксери обмінювалися моментами, але d другій частині протистояння Усик був активнішим. Зрештою, бій знову пройшов усю дистанцію та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів: 115-113 (Джошуа), 115-113 (Усик) та 116-112 (Усик).

Після цієї поразки Ентоні дав волю емоціям: узяв два пояси, які зберіг Усик, підняв їх та кинув на землю, після цього підійшов до Усика та взяв український прапор і видав найдивнішу промову.

"Усик – до біса ох*****й борець, поаплодуймо йому. Вибачте, друзі, якби ви знали мою історію, ви б зрозуміли мої емоції. Я не якийсь їб***й боксер-любитель з п’ятирічного віку, я не був елітним талантом з юності, я був у в'язниці. Я бачив деяких юнаків у в'язниці, мене відпустили під заставу, і після я почав до**я тренуватися. Тому що якби мене ув'язнили, я не міг би битися. Я б зруйнував свою справу, свого двоюрідного брата, де він зараз? Друзі, цей хлопець (Усик. – ред.) побив мене сьогодні. Можливо, я міг би виступити краще, але це свідчить про рівень важкої роботи, яку він, напевне, проробив. Тому, будь ласка, поаплодуйте йому як нашому чемпіону світу в надважкій вазі. Я не 12-раундовий боєць. Подивіться на мене, я нова порода надважковаговиків, Майк Тайсон, Сонні Лістон, Джек Демпсі, "ви не кидаєте комбінацій, як Роккі Марчіано". Це тому що я важу не ї****х 14 стоунів (до 90 кг. – ред.), я тяжкий, в мене 18 стоунів (понад 110 кг. – ред.) Усик – феноменальний талант, тричі "ура" на його честь. Але скільки у тебе тепер поясів, бро, п'ять? Як я казав, я вивчав Україну й усіх чемпіонів, які походять з твоєї чудової країни, я ніколи там не був, я точно не знаю, що відбувається там, але це недобре. Я бачив це з Василем Ломаченком у другому бою з Орландо Салідо, що в Україні були заворушення, була громадянська війна (бій відбувся 1 березня 2014 року. – ред.). Віталій Кличко, коли бився з Денні Вільямсом, були заворушення (бій пройшов 11 грудня 2004 року. – ред.) – і у подібних умовах Усику вдалося стати чемпіоном. Чемп, чемп! Я лише хочу сказати: Бісмілла (термін з Корану, який означає початок; мусульманами вживається перед початком молитви чи будь-якої справи, можна розуміти як "Це лише початок" – ред.)." – заявив Джошуа з рингу.

Така заява сколихнула всю боксерську спільноту, британцю радили завершувати з боксом, проте той взяв себе в руки та довів інше.

Після поразки від Усика він здобув три перемоги поспіль, побившись у 2023 році з американцем Джермейном Франкліном (у квітні), фіном Робертом Хеленіусом (у серпні) та шведом Отто Валліном (у грудні).

У березні 2024 року ЕйДжей вирішив боксувати з жертвою Тайсона Ф'юрі, Френсісом Нганну. Поєдинок тривав лише неповні два раунди із запланованих десяти, суддя достроково зупинив бій перемогою Ентоні.

Відтак Джошуа провів 31 бій на професійному рівні. Він здобув 28 перемог та зазнав трьох поразок.

Особисте життя

Джошуа довгий час був одружений зі шкільною подругою та вчителькою танців Ніколь Осборн. Восени 2015 року жінка народила боксерові сина, якого назвали Джозефом Бейлі.

Згодом пара розлучилася, а дитина залишилася з Ентоні. Спортсмен добре висловлюється про свою колишню кохану. Для неї він купив квартиру в Лондоні за півмільйона фунтів стерлінгів. ЗМІ також приписували Джошуа романи із супермоделями Беллою Хадід та Карою Делевінь, а ще зі співачкою Ритою Орою.

Цікаві факти

Ентоні кілька разів заарештовували за вуличні бійки й штрафували за божевільні гонки на дорогах. У 2011 році був заарештований за зберігання та розповсюдження наркотиків. За рішенням суду він був засуджений до позбавлення волі на один рік умовно і 100 годин громадських робіт

На правому плечі боксер має татуювання – карту Африки.

Ентоні вірить у Бога, проте не відносить себе до якоїсь із конфесій.

Джошуа захоплюється шахами, цю любов йому прищепив кумир дитинства Леннокс Льюїс.

Ентоні народився 15 жовтня — в один день із першим чемпіоном світу з боксу Джоном Салліваном.

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