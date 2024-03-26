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Пол: Я вмію тримати удари. Хочу перевірити потужність Тайсона

Сьогодні 11:45 135 0
Пол: Я вмію тримати удари. Хочу перевірити потужність Тайсона
#Джейк Пол, #Майк Тайсон

Джерело - Чемпіон.

Блогер-боксер Джейк Пол чекає на бій з легендарним Майком Тайсоном, щоб перевірити на собі потужність "Залізного Майка"

Відомий блогер поділився очікуваннями від поєдинку в своєму подкасті.

"Тайсон абсолютно точно мій найбільш серйозний опонент. Не дивіться на його вік. Ударна потужність – це останнє, що покидає бійця. Мені досі складно повірити, що я боксуватиму з Майком Тайсоном.

Але так, я хочу перевірити його легендарну ударну потужність. Я вмію тримати удари. Багато людей недооцінюють саме цю мою якість. Неймовірно чекаю, коли ми вже опинимося на одному ринзі, " - сказав Пол

Поєдинок за правилами боксу стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Нагадаємо, Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.

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