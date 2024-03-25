Богачук може побитися з переможцем бою Фундора — Цзю

Джерело - vringe.com.
Український боєць першої середньої ваги Сергій Богачук (23-1, 23 КО) може побитися з переможцем поєдинку Себастьян Фундора (20-1-1, 13 КО) - Тимофій Цзю (24-0, 17 КО).
Про це повідомив українець у коментарі vRINGe.
"Я не вірю обіцянкам. Як їм вірити? Ми вели переговори про цей поєдинок пів року. Ми підписали всі документи, а за тиждень до бою все перегралося. Зараз вони кажуть мені, що нібито є такий варіант, що якщо я перемагаю Мендосу, то отримую бій із переможцем сутички між Цзю та Фундорою.
Тобто бій за два пояси. Є такі розмови. Але я в це не вірю. Розумію, що на них доведеться тиснути. Не думаю, що цей бій буде. У кращому разі це буде через якийсь час", - сказав Богачук.
Нагадаємо, першопочатково з Фундорою мав боксувати не Цзю, а Богачук. Втім, через травму Кіта Турмана все змінилося - Себастьян боксуватиме з Цзю за пояси чемпіона WBO та WBC у першій середній вазі, а українець отримав бій проти Браяна Мендоси (22-2, 16 KO) за титул тимчасового чемпіона WBC. Обидва поєдинки відбудуться 30 березня в Лас-Вегасі.
Богачук свій останній поєдинок провів у липні 2023 року, нокаутувавши ганця Патріка Аллоті в 1-му раунді.