Джерело - Чемпіон.

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (23-1, 23 КО) переміг Патріка Аллоті (42-5, 32 КО) з Гани.

Богачук здобув перемогу над Алотті технічним нокаутом у 1-му раунді.

Українець захистив титул чемпіона WBC Continental Americas, який виграв у листопаді минулого року.

Бій відбувся на арені Chumash Casino у Санта-Інесі, штат Каліфорнія, США.