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Богачук нокаутував Аллоті в першому раунді бою

Сьогодні 08:54 1031 0
Богачук нокаутував Аллоті в першому раунді бою
#Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (23-1, 23 КО) переміг Патріка Аллоті (42-5, 32 КО) з Гани.

Богачук здобув перемогу над Алотті технічним нокаутом у 1-му раунді.

Українець захистив титул чемпіона WBC Continental Americas, який виграв у листопаді минулого року.

Бій відбувся на арені Chumash Casino у Санта-Інесі, штат Каліфорнія, США.

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