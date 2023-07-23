Джерело - Чемпіон.
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (23-1, 23 КО) переміг Патріка Аллоті (42-5, 32 КО) з Гани.
Богачук здобув перемогу над Алотті технічним нокаутом у 1-му раунді.
Українець захистив титул чемпіона WBC Continental Americas, який виграв у листопаді минулого року.
Бій відбувся на арені Chumash Casino у Санта-Інесі, штат Каліфорнія, США.
SERHII BOHACHUK KO!!!#HFNBoxing | LIVE NOW | on #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/4MtsBIjwNM— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) July 23, 2023