Ексменеджер Кличка: Усик психологічно сильніший за Ф’юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Таку думку висловив ексменеджер колишнього чемпіона світу Володимира Кличка - Бернд Бенте.

“Я передбачаю перемогу за очками для Олександра Усика в бою проти Тайсона Ф’юрі. Усик краще як боєць у технічному плані. У нього набагато більше досвіду. Він провів 350 боїв як любитель у двох вагових категоріях. Усик також боксував проти сильніших опонентів у професіоналах.

Найкращими суперниками Ф’юрі були - Володимир Кличко, якому на той момент виповнилося майже 40 років, і дуже обмежений Деонтей Вайлдер з одним трюком у рукаві. Навіть звичайні ігри розуму Ф’юрі неефективні проти Усика. Олександр – спокійний чувак, психологічно він сильніший за Ф’юрі", - відзначив Бенте.