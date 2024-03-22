Белью: ЗМІ створили монстра з Вайлдера

Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 KO) не має списку елітних імен у своєму доробку, окрім, Тайсона Ф’юрі.

Про це заявив колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії Тоні Белью.

"Кого насправді нокаутував Деонтей Вайлдер? Хто найкраще ім’я в його послужному списку? 50-річний Луїс Ортіс? Я маю на увазі, який у нього найкращий нокаут і кого він насправді нокаутував? Загалом, він нікого не перемагав. ЗМІ створили монстра в особі Деонтея Вайлдера і назвали його найбільшим нокаутером в історії, але не будьте такими смішними.

Джордж Форман збив Джо Фрейзера з ніг і піднімав його з підлоги, він так сильно його вдарив. Потім він нокаутував Кена Нортона. Імена, яких він побив, просто феноменальні, це справді лякає.

Тримати Деонтея Вайлдера десь поруч з Майком Тайсоном - це божевілля. Майк Тайсон нокаутував Ларрі Голмса, Майкла Спінкса, який переміг Ларрі Голмса.

Ви не можете піти від імен і послужного списку цих бійців. І у Вайлдера просто немає таких елітних імен у його доробку, окрім, можете сперечатися, Тайсона Ф’юрі, який, звичайно, переміг Вайлдера 2 рази з 3. Свого часу Вайлдер виглядав справді чудовим нокаутером, але проти суперників, рівень яких був набагато нижчим за рівень суперників Майка Тайсона і Формана", - сказав Белью.