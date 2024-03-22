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Фундора та Цзю провели першу дуель поглядів

Сьогодні 10:24 161 0
Фундора та Цзю провели першу дуель поглядів
#Цзю, #Фундора

Джерело - Чемпіон.

Відбулась перша дуель поглядів між чемпіоном WBO у першій середній вазі Тимофієм Цзю (24-0, 17 КО) та Себастьяном Фундорою (20-1-1, 13 КО) з США.

Американець суттєво переважає австралійця у рості - різниця становить 23 см.

Бій відбудеться 30 березня у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть пояси чемпіона WBO та WBC у першій середній вазі.

Раніше WBC скасувала бій між Сергієм Богачуком та Себастьяном Фундорою за титул у першій середній вазі, а потім призначила поєдинки Фундора - Тім Цзю та Богачук - Браян Мендоса на один і той же вечір боксу.

З повною хронологією подій можна ознайомитися за цим посиланням.

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