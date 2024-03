Фундора та Цзю провели першу дуель поглядів

Відбулась перша дуель поглядів між чемпіоном WBO у першій середній вазі Тимофієм Цзю (24-0, 17 КО) та Себастьяном Фундорою (20-1-1, 13 КО) з США.

Американець суттєво переважає австралійця у рості - різниця становить 23 см.

Бій відбудеться 30 березня у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть пояси чемпіона WBO та WBC у першій середній вазі.

Tim Tszyu vs Sebastian Fundora first face-off ahead of March 30th…



[🎥 @PremierBoxing] pic.twitter.com/ysoZyPtk0E