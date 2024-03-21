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Сподіваюся, ти зможеш купити пару яєць: Бенавідес відповів Канело

Сьогодні 13:02 148 0
Сподіваюся, ти зможеш купити пару яєць: Бенавідес відповів Канело
#Сауль Канело Альварес, #Давид Бенавідес

Джерело - iFL TV.

Давід Бенавідес вважає абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля "Канело" Альвареса боягузом. 

Тимчасовий чемпіон WBC висловив сподівання, що за наступний гонорар мексиканець зможе купити собі яйця. 

"Якщо мені нема чого тобі запропонувати, то чому ти вимагаєш 150-200 мільйонів доларів за бій із людиною, яка нічого не варта? Сподіваюся, що після того, як ти заробиш ці 150 мільйонів, зможеш купити собі пару яєць", - сказав Бенавідес. 

Давід згадав про 150-200 мільйонів євро не просто так. Напередодні Канело назвав саме цю суму, відповідаючи на питання про можливий бій з Бенавідесом. 

Наступний бій Сауль проведе 4 травня. Його опонентом буде Хайме Мунгуя, який минулого року здобув суперечливу перемогу над українцем Сергія Дерев’янченком

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