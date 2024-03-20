Канело розповів, за який гонорар готовий побитися з Бенавідесом

Сауль "Канело" Альварес погодиться провести бій проти Давида Бенавідеса тільки за шалений гонорар.

Приблизні суми абсолютний чемпіон світу назвав в інтерв’ю репортеру ESNEWS.

"Давид Бенавідес - не та людина, яка може пропонувати мені гроші. Хто він такий, щоб робити це? Якщо до мене прийде якийсь промоутер і запропонує 150-200 мільйонів, то я буду битися хоч завтра. А з Мунгуєю я б’юся тільки тому, що з’явилися додаткові 25 мільйонів", - сказав Канело.