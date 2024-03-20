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Канело розповів, за який гонорар готовий побитися з Бенавідесом

Сьогодні 16:54 145 0
Канело розповів, за який гонорар готовий побитися з Бенавідесом
#Сауль Канело Альварес, #Давид Бенавідес

Джерело - ESNEWS.

Сауль "Канело" Альварес погодиться провести бій проти Давида Бенавідеса тільки за шалений гонорар. 

Приблизні суми абсолютний чемпіон світу назвав в інтервю репортеру ESNEWS. 

"Давид Бенавідес - не та людина, яка може пропонувати мені гроші. Хто він такий, щоб робити це? Якщо до мене прийде якийсь промоутер і запропонує 150-200 мільйонів, то я буду битися хоч завтра. А з Мунгуєю я бюся тільки тому, що зявилися додаткові 25 мільйонів", - сказав Канело. 

Минулої ночі Сауль провів першу битву поглядів зі своїм наступним суперником. Також стало відомо, за якої умови можливий бій-реванш між Канело та Мунгуєю. 

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