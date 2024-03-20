Ф'юрі назвав умову другого бою з Нганну

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) готовий провести реванш з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-2).

Про це британський боксер розповів у коментарі DAZN.

"Як я вже сказав, завжди, якщо є гроші, я битимуся з ким завгодно. Якщо люди все ще хочуть побачити цей бій і є гроші, то я битимуся з ким завгодно", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, що 8 березня Ентоні Джошуа брутально нокаутував колишнього бійця MMA Франсіса Нганну. Для камерунця це був другий бій за правилами боксу. У жовтні він поступився Тайсону Ф’юрі.

Наступний бій Тайсон проведе проти Олександра Усика, який відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.