Ф'юрі: Бій Тайсона з Полом – це фантастика для боксу

Бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона проти відеоблогера та боксера Джейка Пола – є фантастикою для боксу.

Таку думку висловив володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі.

"Я думаю, що це фантастика для боксу. У вас є легенда та боксер з ютубу, який увійшов у гру та підірвав її. Хто я такий, щоб говорити, що Майку Тайсону чи Джейку Полу не слід боксувати?

Удачі їм, вони обидва зароблять купу грошей. Гаразд, цьому хлопцеві 57, але він колишній абсолютний король надважковаговиків.

Інший хлопець заробляє на життя грою на комп’ютері та прийшов у бокс рік тому. Це досить рівний бій. Люди кажуть, що це лайно, але тримаю парі, що вони все одно його подивляться", - сказав Ф’юрі.