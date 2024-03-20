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Ф'юрі: Бій Тайсона з Полом – це фантастика для боксу

Сьогодні 17:42 142 0
Ф'юрі: Бій Тайсона з Полом – це фантастика для боксу
Фото - Getty Images
#Майк Тайсон, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - MichaelBensonn.

Бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона проти відеоблогера та боксера Джейка Пола – є фантастикою для боксу.

Таку думку висловив володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі.

"Я думаю, що це фантастика для боксу. У вас є легенда та боксер з ютубу, який увійшов у гру та підірвав її. Хто я такий, щоб говорити, що Майку Тайсону чи Джейку Полу не слід боксувати?

Удачі їм, вони обидва зароблять купу грошей. Гаразд, цьому хлопцеві 57, але він колишній абсолютний король надважковаговиків.

Інший хлопець заробляє на життя грою на комп’ютері та прийшов у бокс рік тому. Це досить рівний бій. Люди кажуть, що це лайно, але тримаю парі, що вони все одно його подивляться", - сказав Ф’юрі.

Поєдинок за правилами боксу стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Нагадаємо, Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.

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