Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій

Поєдинок українського боксера Сергія Богачука (23-1, 23 КО) за титул чемпіона WBC в першій середній вазі з американцем Себастьяном Фундорою (20-1-1, 13 КО) був зірваний за 11 днів до події. Бій мав відбутися 30 березня в Лас-Вегасі, США.

Увечері 18 березня близько 20:00 за київським часом відомий інсайдер Майк Коппінджер у X (колишній Twitter) із посиланням на джерела ESPN заявив, що Фундора битиметься за титул WBO в середній вазі проти австралійця Тіма Цзю (24-0, 17 КО).

Breaking: Tim Tszyu will now defend his WBO junior middleweight title vs. Sebastian Fundora on March 30 in Las Vegas in the main event of PBC’s inaugural PPV on Prime Video, sources told ESPN. Keith Thurman suffered a biceps injury in training and was forced to withdraw.