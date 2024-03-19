Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок українського боксера Сергія Богачука (23-1, 23 КО) за титул чемпіона WBC в першій середній вазі з американцем Себастьяном Фундорою (20-1-1, 13 КО) був зірваний за 11 днів до події. Бій мав відбутися 30 березня в Лас-Вегасі, США.

Увечері 18 березня близько 20:00 за київським часом відомий інсайдер Майк Коппінджер у X (колишній Twitter) із посиланням на джерела ESPN заявив, що Фундора битиметься за титул WBO в середній вазі проти австралійця Тіма Цзю (24-0, 17 КО).

Breaking: Tim Tszyu will now defend his WBO junior middleweight title vs. Sebastian Fundora on March 30 in Las Vegas in the main event of PBC’s inaugural PPV on Prime Video, sources told ESPN. Keith Thurman suffered a biceps injury in training and was forced to withdraw. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 18, 2024

Чемпіон оперативно зв'язався з Богачуком і отримав від претендента коментар про те, що він, найімовірніше, зійдеться в поєдинку з іншим американцем Браяном Мендосою (22-2, 16 KO) за титул тимчасового чемпіона WBC у межах цього ж шоу.

Як повідомив пізніше той-таки Коппінджер, на кону бою Фундора – Цзю стоятиме саме пояс WBC, за який якраз мав битися 28-річний уродженець Вінниці.

Told the vacant WBC title will be on the line when Tim Tszyu meets Sebastian Fundora. Fundora was set to fight Boahchuk for the vacant belt. https://t.co/cT2Bb1DGF8 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 18, 2024

Причиною всіх змін стала травма біцепса ще одного американця Кіта Турмана (30-1, 22 КО) на тренуванні, котрий і повинен був вийти в ринг проти Цзю.

Нагадаємо, Богачук свій останній поєдинок провів у липні 2023 року, нокаутувавши ганця Патріка Аллоті в 1-му раунді.