Сулейман запропонував створити колегію з шести суддів для бою Усик - Ф’юрі

Джерело - Boxing Scene.

На думку Маурісіо Сулеймана, для бою за титул абсолютного чемпіона світу треба створити спеціальну колегію з шести суддів.

Про це президент WBC заявив в інтерв’ю Boxing Scene.

"Те, що ми побачили минулого тижня в Саудівській Аравії, стало ще одним прикладом того, наскільки нестабільним залишається суддівство у всьому світі (Сулейман говорить про бій Рей Варгас - Нік Бол). Ми побачили, як судді дали різні результати. Якщо такі суперечки стануться в бою Усик - Ф’юрі, то це вб’є бокс. Я надіслав термінову петицію в WBO, WBA, IBF, а також командам Усика та Ф’юрі, з проханням створити колегію з шести суддів для чемпіонського поєдинку в Саудівській Аравії. Бої, особливо такого високого рівня, заслуговують на це, тому я висуваю цю пропозицію всім керівним організаціям, промоутерам та боксерам", - сказав Сулейман.

Нагадаємо, бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії. Спершу поєдинок мав пройти 17 лютого, але його довелося перенести через травму британця.

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