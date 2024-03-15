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Сулейман запропонував створити колегію з шести суддів для бою Усик - Ф’юрі

Сьогодні 11:12 111 0
Сулейман запропонував створити колегію з шести суддів для бою Усик - Ф’юрі
#Сулейман, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

На думку Маурісіо Сулеймана, для бою за титул абсолютного чемпіона світу треба створити спеціальну колегію з шести суддів. 

Про це президент WBC заявив в інтерв’ю Boxing Scene. 

"Те, що ми побачили минулого тижня в Саудівській Аравії, стало ще одним прикладом того, наскільки нестабільним залишається суддівство у всьому світі (Сулейман говорить про бій Рей Варгас - Нік Бол). Ми побачили, як судді дали різні результати. Якщо такі суперечки стануться в бою Усик - Ф’юрі, то це вб’є бокс. 

Я надіслав термінову петицію в WBO, WBA, IBF, а також командам Усика та Ф’юрі, з проханням створити колегію з шести суддів для чемпіонського поєдинку в Саудівській Аравії. Бої, особливо такого високого рівня, заслуговують на це, тому я висуваю цю пропозицію всім керівним організаціям, промоутерам та боксерам", - сказав Сулейман. 

Нагадаємо, бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії. Спершу поєдинок мав пройти 17 лютого, але його довелося перенести через травму британця. 

Нещодавно Тайсон розкрив ім’я одного зі своїх спаринг-партнерів, які готуватимуть його до найважливішого поєдинку в кар’єрі. 

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