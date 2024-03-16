Джойс: Із задоволенням побився б з Джошуа

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-2, 14 КО) готовий вийти в ринг проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO).

Про це повідомив боксер у коментарі DAZN.

"Я із задоволенням побився б з Джошуа. Ми вже зустрічалися в аматорах, але перед тим поєдинком мені довелося провести ще один бій з іншим хлопцем, тож я бився двічі, а він лише раз.

Всі його підтримували. Щоразу, коли він завдавав удару, всі аплодували. Мені здалося, що це було трохи упереджено.

Мені не сподобалося, що він зловтішався з відеозапису нашого бою. Я бачив ролик, де він дивиться наш бій зі своїми друзями й сміється.

Я не розмовляв із ним довгий час, але це залишило гіркий присмак", — сказав Джойс.