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Джойс: Із задоволенням побився б з Джошуа

Сьогодні 10:16 47 0
Джойс: Із задоволенням побився б з Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Джо Джойс

Джерело - dazn.com.

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-2, 14 КО) готовий вийти в ринг проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO).

Про це повідомив боксер у коментарі DAZN.

"Я із задоволенням побився б з Джошуа. Ми вже зустрічалися в аматорах, але перед тим поєдинком мені довелося провести ще один бій з іншим хлопцем, тож я бився двічі, а він лише раз.

Всі його підтримували. Щоразу, коли він завдавав удару, всі аплодували. Мені здалося, що це було трохи упереджено.

Мені не сподобалося, що він зловтішався з відеозапису нашого бою. Я бачив ролик, де він дивиться наш бій зі своїми друзями й сміється.

Я не розмовляв із ним довгий час, але це залишило гіркий присмак", — сказав Джойс.

Нагадаємо Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Джо свій останній бій провів у вересні 2023 року, в якому достроково поступився китайцеві Чжану Чжилею (26-1-1, 21 KO). Наступний поєдинок Джойса заплановано на 16 березня проти Каша Алі. 

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