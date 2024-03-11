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Ф'юрі анонсував повернення Вайлдера

Сьогодні 14:43 98 0
Ф'юрі анонсував повернення Вайлдера
Фото - Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - boxing-social.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) найближчим часом повернеться на ринг.

Про це повідомив чемпіон WBC у хевівейті Тайсон Ф’юрі.

"Я думаю, що Вайлдер повернеться. Звичайно ж, я вважаю, що він може повернутися. Він поб’ється знову. Насправді я знаю, що він поб’ється знову, але не можу розповісти вам, проти кого і коли. Але це станеться скоро, і це величезний бій, у якому візьме участь Вайлдер", - відзначив Ф’юрі.

Нагадаємо, Вайлдер сенсаційно програв Джозефу Паркеру під час вечора боксу у Саудівській Аравії. Новозеландець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 118:111, 118:110, 120:108.

Ф’юрі свій наступний бій проведе 18 травня проти Олександра Усика. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

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