Ф'юрі анонсував повернення Вайлдера

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) найближчим часом повернеться на ринг.

Про це повідомив чемпіон WBC у хевівейті Тайсон Ф’юрі.

"Я думаю, що Вайлдер повернеться. Звичайно ж, я вважаю, що він може повернутися. Він поб’ється знову. Насправді я знаю, що він поб’ється знову, але не можу розповісти вам, проти кого і коли. Але це станеться скоро, і це величезний бій, у якому візьме участь Вайлдер", - відзначив Ф’юрі.