Гірн анонсував два поєдинки Джошуа в 2024 році

Бій між чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) проти володаря титулу WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) вплине на подальші плани Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO).

Про це повідомив промоутер британця Едді Гірн у коментарі iFL TV.

"Джошуа хоче бути активним., але він провів чотири бої за 11 місяців. Якщо зберігати таку ж активність, у певний момент тіло може почати ламатися і з'являється велика ймовірність травм. Так, в останньому бою він провів лише два раунди, але перед цим був виснажливий тренувальний табір.

Ми сядемо з Ей Джеєм, його командою та сплануємо, що буде далі. Скажу вам чесно, я не бачу, щоб він бився раніше кінця червня. Я думаю, що Ентоні проведе бій у липні або серпні, а потім повернеться у листопаді чи грудні. Але це питання залишається відкритим. 18 травня вплине на наші плани", - сказав Гірн.