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Гірн анонсував два поєдинки Джошуа в 2024 році

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Гірн анонсував два поєдинки Джошуа в 2024 році
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа

Джерело - iFL TV.

Бій між чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) проти володаря титулу WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) вплине на подальші плани Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO).

Про це повідомив промоутер британця Едді Гірн у коментарі iFL TV.

"Джошуа хоче бути активним., але він провів чотири бої за 11 місяців. Якщо зберігати таку ж активність, у певний момент тіло може почати ламатися і з'являється велика ймовірність травм. Так, в останньому бою він провів лише два раунди, але перед цим був виснажливий тренувальний табір.

Ми сядемо з Ей Джеєм, його командою та сплануємо, що буде далі. Скажу вам чесно, я не бачу, щоб він бився раніше кінця червня. Я думаю, що Ентоні проведе бій у липні або серпні, а потім повернеться у листопаді чи грудні. Але це питання залишається відкритим. 18 травня вплине на наші плани", - сказав Гірн.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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