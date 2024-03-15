Тренер Джошуа назвав помилку Нганну в бою з Ентоні

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну (0-2) не повинний був ставати в стійку лівші в поєдинку проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO).

Таку думку висловив тренер британського боксера Бен Девісон.

"Ми знали, що Нганну матиме проблеми в захисті, якщо Ентоні зробить пару речей перед тим, як реалізувати певний сценарій. Френсісу важко захищатися від правої руки в стійці шульги, і це сталося. Я думаю, що з його боку було помилкою битися в стійці шульги, але я його розумію. Він робив це протягом усієї кар'єри.

Я просто відчуваю, що це було головним - створювати ситуації, в яких Нганну не міг бачити удари, змушувати його думати про щось інше, перш ніж завдавати удару. Це було ключем до перемоги - переконатися, що він на щось реагує, а потім змусити його поплатитися за це. Мені здається, що в цьому плані Ей Джей виконав хорошу роботу", - сказав Девісон.