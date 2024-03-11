Головне
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Сьогодні 12:52 3343
Кіченок та Остапенко вийшли до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 22:22 46
Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею
Сьогодні 20:30 1884
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Наварро
Сьогодні 18:00 537
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева
Сьогодні 16:37 5695
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 16:18 556
Ребров довикликав на плей-оф кваліфікації Євро-2024 двох гравців
Сьогодні 12:56 1161
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США
Сьогодні 12:28 2876
Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 10:24 796
Бенфіка з Трубіним переграла Ешторіл у чемпіонаті Португалії
Сьогодні 00:44 483
Прямі трансляції

Можливо, Ф’юрі знову отримає розсічення: Хргович заявив, що буде готовий замінити Тайсона в бою з Усиком

Сьогодні 22:08 89 0
Можливо, Ф’юрі знову отримає розсічення: Хргович заявив, що буде готовий замінити Тайсона в бою з Усиком
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Філіп Хргович

Джерело - iFL TV.

Хорватський боксер Філіп Хргович запевнив, що готовий у будь-який час прости чемпіонський бій з Олександром Усиком. 

Про це претендент по лінії IBF розповів у інтерв’ю iFL TV. 

"Я готовий вийти в ринг хоч завтра, справа не в мені. Я говорив, що був готовий битися навіть 8 березня. Я готовий і чекаю на підписання контракту. Я готовий укласти угоду. Зараз дещо відбувається, але контракт усе ще не підписано. Сподіваюся, ви якнайшвидше побачите мене в ринзі. 

Можливо, ви побачите мене в андеркарді бою Усик - Ф'юрі. Все може статися, це життя. Побачимо. Я сподіваюся, що ви побачите мене проти Усика 18 травня. Можливо, Ф'юрі знову отримає розсічення або станеться щось іще. Я тут, буду готовий до цього бою", - сказав Хргович. 

Нагадаємо, свій попередній бій хорват провів на великому вечорі боксу в Саудівській Аравії, який відбувся 23 грудня. Тоді Філіп у першому раунді нокаутував Марка Де Морі. На початку лютого Даніель Дюбуа викликав Хрговича на бій

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США 2876
Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком 5888
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 3343
Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною 14465
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги 10200
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева Полісся підтвердило відставку Калитвинцева 5695
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48504
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23470 7
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360317 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20171 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29593 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337037 9