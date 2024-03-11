"Я готовий вийти в ринг хоч завтра, справа не в мені. Я говорив, що був готовий битися навіть 8 березня. Я готовий і чекаю на підписання контракту. Я готовий укласти угоду. Зараз дещо відбувається, але контракт усе ще не підписано. Сподіваюся, ви якнайшвидше побачите мене в ринзі.

Можливо, ви побачите мене в андеркарді бою Усик - Ф'юрі. Все може статися, це життя. Побачимо. Я сподіваюся, що ви побачите мене проти Усика 18 травня. Можливо, Ф'юрі знову отримає розсічення або станеться щось іще. Я тут, буду готовий до цього бою", - сказав Хргович.