Джерело - iFL TV.
Хорватський боксер Філіп Хргович запевнив, що готовий у будь-який час прости чемпіонський бій з Олександром Усиком.
Про це претендент по лінії IBF розповів у інтерв’ю iFL TV.
"Я готовий вийти в ринг хоч завтра, справа не в мені. Я говорив, що був готовий битися навіть 8 березня. Я готовий і чекаю на підписання контракту. Я готовий укласти угоду. Зараз дещо відбувається, але контракт усе ще не підписано. Сподіваюся, ви якнайшвидше побачите мене в ринзі.
Можливо, ви побачите мене в андеркарді бою Усик - Ф'юрі. Все може статися, це життя. Побачимо. Я сподіваюся, що ви побачите мене проти Усика 18 травня. Можливо, Ф'юрі знову отримає розсічення або станеться щось іще. Я тут, буду готовий до цього бою", - сказав Хргович.
Нагадаємо, свій попередній бій хорват провів на великому вечорі боксу в Саудівській Аравії, який відбувся 23 грудня. Тоді Філіп у першому раунді нокаутував Марка Де Морі. На початку лютого Даніель Дюбуа викликав Хрговича на бій.